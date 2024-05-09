روجينا تسخر من الـ”تريند”: “النجاح لا يختبئ خلف أحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت الفنانة روجينا من ظاهرة تصدّر كل الأعمال الدرامية التي عُرضت في موسم رمضان الماضي، التريند طوال فترة عرضها.

وقالت روجينا: “يُقال إن كل الأعمال متصدّرة التريند باستمرار، وأنا لا أهتم بالتريند، وما يهمني هو نبض الشارع وإحساسهم بالعمل، وتعليقات الجمهور بأنهم سيفتقدون الشخصية بعد انتهاء عرض العمل”، مضيفة: “النجاح لا يختبئ خلف أحد”.

وكانت روجينا قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “سر إلهي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حول “نصرة” التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها، وتبدأ في الانتقام خلال الحلقات.

وشارك روجينا في بطولة مسلسل “سر إلهي” كلٌ من: أحمد بدير، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، رشا مهدي، يوسف الأسدي، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.