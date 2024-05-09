نيللي تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة الكبيرة نيللي ضيفةً على برنامج “صباح العربية” المذاع عبر قناة “العربية”، حيث تحدثت عن الفوازير وعشقها الدائم لها، مشيرةً إلى أن الجمهور لا يزال يشيد بها، كما كشفت عن موقفها من الاعتزال.

وقالت نيللي: “فترة اختفائي مقصودة، والفوازير هي حياتي، أنا أخرجت كل الموهبة التي عندي من رقص وغناء وتمثيل فيها، والجمهور يقول لي كلاماً رائعاً، والفوازير كانت زمان والآن يُعاد عرضها والأجيال الجديدة أصبحت تراها”.

وأضافت: “دائماً كانوا ينادونني بـ”نيللي رمضان”، فسألت أبي هو أنت اسمك رمضان ولم تقل لي؟”.

كما كشفت نيللي عن موقفها من اعتزال الفن، قائلةً: “حكاية إني أعود للفن لن تحدث… وأنا لم أعتزل بشكل صريح، لكن تظل بداخلي فنانة وأرى كل الأمور بطريقة فنية وهذا ساعدني كثيراً”.

وسبق أن تحدثت نيللي عن اعتزالها الفن، حيث قالت خلال تصريحات تلفزيونية سابقة: “ابتعدت كي أوحشكم، ويا بخت من زار وخفّف، ولا يوجد وقت معين للظهور، أنا أعتذر دائماً إني أطلع وأظهر في البرامج الحوارية، لكن يمكن تيجي في دماغي مرة أوافق وأعمل فوازير”.