بالصور- ساندرا رزق تتالق بإطلالتها الكاجوال الرائعة.. إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون متابعيها، من خلال إطلالتها الرائعة، فقد ظهرت مرتدية كروب توب باللون الرمادي، من دون أكمام، مع سروال واسع من الجينز الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermes، يصل سعرها إلى 1,070 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

