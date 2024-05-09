بالصور.. هكذا احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقتها إيناس، الذي أقيم أمس الأربعاء، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت إلهام مجموعة من صور عيد الميلاد على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتي أختي الجميلة الطيبة يا أحلي أنتوس.. ربنا يسعد قلبك ويعطيكي الصحة ويخلينا كلنا لبعض عيد ميلاد سعيد حبيبتي، سنة حلوة عليكي فيها كل الخير اللي بتتمنيه يارب".

يذكر أن مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"، كرم الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها بجائزة "عزيزة أمير"، والتي يمنحها المهرجان سنويًا لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

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