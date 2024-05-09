أغنية بيكلموني لـ رامي جمال تقترب من 5 ملايين مشاهدة في أسبوعين

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أحدث أغنيات الفنان رامي جمال ، وتحمل اسم «بيكلموني»، احتلال المرتبة الثانية في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 4 مليون و 800 ألف مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا «يوتيوب».

أغنية بيكلموني من كلمات : مودي نبيل الحان : فارس فهمي توزيع : وسام عبد المنعم مكس و ماستر :وسام عبد المنعم جيتار : أحمد حسين .

وتقول كلماتها:" بيطمنونى

الناس عليه بيكلمونى

أخباره لسه بيوصلونى

من قلبى ببعتله السلام

وبيسألونى

أيامه لسه بيوحشونى

بالغالى لما يحلفونى

انا ببقى متطمن أوام

بيصبرونى

كام صوره لينا يعوضونى

عن طول غيابه عن عيونى

مبقتش متحمل حرام

وف بالى كلام

جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان

انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان

حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان

بيأكدولى

عنى أن سألهم هايقولولى

طول بعده انا عايش ب طولى

والأسم اهو عايش والسلام

وبيوعدونى

وانا نفسى بس يريحونى

وفى مره صوته يسمعونى

و أهم حاجه يكون تمام".

وفى مره صوته يسمعونى

و أهم حاجه يكون تمام".

رامي جمال

أغنية "انت مين"

وجمعت أغنية “انت مين” أكثر من 130 ألف مشاهدة على يوتيوب، من كلمات أحمد المالكي، ألحان المحمدي، وتقول كلماتها “انت مين..بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..و يوم عن يوم إيديا تسيب لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني و عيشتي معاك بتأذيني و قلبي حزين و بقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني و كل الدنيا شايفاني كبرت سنين انت مين .. اهو الوش التاني بان و إتفاجئت ان الحنان تمثيل ..و سقفه كبيره للفنان.. كدبت عليا صح زمان انت مين .. أنا هقولك بإختصار .. أناني جه علي حقي جار و بخيل .. بتاخد فرح تدي مرار .. هسيبك أيوه خدت قرار”.

آخر أغنيات رامي جمال

طرح رامي جمال، آخيرًا أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري وتقول كلمات الأغنية: «خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني.. علشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني.. وعلشان أقولك إني مزعلتش عليك.. مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك.. من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك.. أنا فوقت خلاص.. وقسيت على قلبي.. وعلمته يبطل إحساس.. أنت عملتلي عقدة.. أساسا من كل الناس.. ربنا يجازيك».

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية “بقيس الجمال بيكي”، والتي اجتازت حاجز النصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قبلتك زمان من قبل ما اقابلك بقيت محتاج اشوف الدنيا بعنيكي عايز اعيش اللي باقي في عمري و انا جمبك انا بقولك علشان حطيت عيني عليكي شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه .. .. كلام من قلبي انا هقوله و هحكيلك مافيش ولا ميزه انا عايزها و مش فيكي و طول ما انا فيا روح هفضل اغينلك ده انا بسببك بقيت أقيس الجمال بيكي شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه .. .. شوف انا هقولك بحبك ليه و كلامي ده تحسيه انا قلبي كان تايه و رجعتيه، ليكي انا شايل في قلبي كتير حبك ده وش الخير انا هبني في عيونك طريق و امشيه ”.

أغنية رامي جمال ابن امبارح

بجانب أغنية “ابن امبارح”، التي تخطت المليون ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها “مقربتوش ف يوم منى .. ده كان يسمع يادوب عنى وغلطة عمرى هي أنى .. انا اللى عليا كبرته وماشى يا عينى من خيبته .. يقول للناس انا سيبته وناسى زمان منين جيبته .. ياريتنى ساعتها صورته بقى ابن امبارح الغلبان .. بيتكلم وعنده لسان ده كان عامل ملاك بجناح .. لكن معلش انا الغلطان بلعت الطعم وأتشديت .. وقرب منى واهتميت طلع كداب وفيه أتخميت .. ووشه التانى فعلاً بان مكنش يطول يعيش جنبى .. وقلة أصله مش ذنبى كبر دلوقتى على قلبى .. وشايف نفسه ع الأخر أهو اللى ف صوته بيعلى .. ده كان يتمنى يوصلى دى وسعت منه بيقولى .. هايمشى كأنه مش فاكر”