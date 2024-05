تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. "ماكليمور" يغني "قاعة هند" في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا مغني الهيب هوب الأمريكي ذو الأصول الإيرلندية "ماكليمور" حفلًا غنائيًا في العاصمة نيوزيلندا ودعم خلالها القضية والشعب الفلسطيني وقام بغناء أغنيته الجديدة "Hind’s Hall" أو "قاعة هند" والتي يهاجم خلالها الشرطة الأمريكية في تعاملها مع المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، كما يهاجم خلالها سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في قمع المتظاهرين وعددا من السياسيين البارزين وأنهم السبب في تردي الأوضاع في غزة.

وعلق "ماكليمور" خلال إحدى فقرات حفله الغنائي: "أنني أقف هنا اليوم وكل يوم للأمام لبقية حياتي، تضامنًا مع شعب فلسطين، ويمكننا فتح قلوبنا بالإيمان والاعتقاد بأن تحررنا الجماعي على المحك وأننا جميعًا نستحق الحرية في حياتنا هذه، بالأمس أصدرت أغنية قاعة هند أيمكنني أن أقوم بغنائها لكم يا رفاق؟، لننطلق" وسط تصفيق حاد من المتواجدين بالحفل، وأنهي الأغنية بجملة "حرروا فلسطين".

وكان "ماكليمور" كتب على مقطع أغنية "قاعة الهند" الذي طرحه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية: "بمجرد طرح الأغنية على كل المنصات ستعود أرباحها لوكالة أونروا".

وحرص عددا كبيرا من متابعيه على توجيه الشكر له منهم المصور الفلسطيني معتز عزايزة، والإعلامي باسم يوسف، وعلق: "أنت الغضب الحقيقي ضد هذه الآلة، أغنية القرن" إلى جانب الملحن حسن الشافعي وعلق: "الحقيقة".

وشارك "ماكليمور" في شهر نوفمبر الماضي بأحد التجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة واشنطن، وقال: "طلبوا مني التزام الصمت، طلبوا مني إجراء بحثي، لأن الأمر معقد جدًا بحيث لا أستطيع أن أقول شيئًا أليس كذلك؟، أن ألتزم الصمت في هذه اللحظة، في الأسابيع الماضية قمت ببعض الأبحاث، لا أعرف ما يكفي لكني أعرف بأن هذه إبادة جماعية، نحن صامتون نحن متواطئون وطبعًا نحن بحاجة إلى أن نكون صوت من لا صوت لهم، وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وها نحن هنا، حرة حرة فلسطين حرة".

@nicklaparra @Macklemore performs “Hind’s Hall” for the first time in Wellington, New Zealand on 08/05/24!