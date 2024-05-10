الجمال النائم ينضم إلي قائمة عروض باليه الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة -

أطلقت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أولي ليالى رائعة المؤلف الموسيقى العالمى تشايكوفسكى الباليه الكلاسيكى الشهير "الجمال النائم"، فى إطار توجهات الثقافة المصرية لتقديم ألوان الإبداع العالمى، والذى تقدمه لأول مرة فى تاريخها فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة

يقام العرض بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج المدير الفنى للفرقة أرمينيا كامل ويستمر أيام الجمعة ، الأحد والاثنين 10، 12، 13 مايو على المسرح الكبير .

وتحت لافتة كامل العدد ضمت فرقة باليه اوبرا القاهرة عرض الجمال النائم إلي ريبرتوارها الفنى ومع تكامل العناصر الفنية من ديكور وإضاءة وملابس وباداء مميز وتناغم فريد جمع الموسيقى بالمشاهد الحركية ارتحل العارضون بخيال الحضور ونجحوا فى تجسيد قصة الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم .

يشار ان العرض من تصميم ماريوس بيتيبا ، ديكور محمد الغرباوى وإضاءة ياسر شعلان ويعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وقدم للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج، وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا