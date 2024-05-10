تعرف على موعد حفل عمرو دياب في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما في مدينة بيروت بـ لبنان يوم 15 يونيو المقبل.

ونشر عمرو دياب، بوستر الحفل، عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، وعلق: "بيروت لقد عدنا، بعد حفلة ناجحة في 2023، عمرو دياب مرة أخرى يقدم حفلًا في ساحة الواجهة البحرية بالشراكة مع ميكس برودكشنز إلى جانب رودي جي ميكس.. تنفذ التذاكر يوم الثلاثاء".

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا آخر في مدينة دبي الإماراتية يوم 18 مايو الجاري، على مسرح كوكاكولا آرينا.

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