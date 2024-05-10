صابر الرباعي يطرح أغنية “الباشا”.. أول إنتاجاته الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان صابر الرباعي أغنية “الباشا”، أولى أغاني ألبومه الجديد والتي سيفتتح بها موسم أغاني الصيف، وسيُصدر تِباعاً أغاني الألبوم الذي يُعد أول إنتاجاته الموسيقية.

“الباشا” من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وفي تصريحه الأول عن الأغنية، قال صابر الرباعي: “هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبّة، وفي هذه الأغنية غيّرت مود الأغاني التي كنت أقدّمها، كما عدّلت في بعض كلمات الأغنية حتى تتناسب مع الشارع المصري وأثق بأن الأغنية ستنال إعجاب الكثيرين”.

وأضاف: “الأغنية ليست ذكورية بل تخص الجنس اللطيف، وفيها كلمات حب وغزل. هي ليست رومانسية، ولكنها خفيفة الظل وتحكي عن شاب يتغزل بأنثى ويسمّيها الباشا”.

وعن سبب طرح الأغنية بطريقة الـ”سينغل” قال صابر الرباعي: “الألبوم يحتاج إلى مجهود وتركيز ويستغرق تنفيذه الكثير من الوقت، خاصة أن الجمهور و”الفانز” لم يعد لديهم صبر وباتوا يفضلون الاستماع كل شهرين إلى أغنيات جديدة، لأن الأغنية أصبحت تُستهلك بسرعة، ومن الصعب أن ينتظر الجمهور المطرب سنتين لكي يطرح ألبوماً، وأيضاً لا بد من أن أواكب العصر والتكنولوجيا وسرعة الإنجاز والتسويق، وقد أضم الأغنيات المنفردة التي طرحتها وعددها ثماني أغنيات في ألبوم يحمل اسم إحدى تلك الأغنيات”.

وعن موعد وجدول حفلاته المقبلة، كشف الرباعي: “أحضّر لمجموعة حفلات لموسم الصيف بين مصر وتونس ولبنان والكويت وقبرص”.