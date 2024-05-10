طارق الحبيب: تجميل الوجه ليس هوسًا.. أنا أجريت عمليات تجميل -فيديو

أكد البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، أن مصطلح “هوس التجميل” غير دقيق. وأشار إلى أنه ليس جميع الأشخاص يولدون بمظهر مثالي، وإذا كانت هناك تشوهات محددة لدى بعض الأفراد، فلا بأس بتعديلها، حيث يعد ذلك تسهيلًا على الناس.
وخلال حديثه في برنامج “يا هلا”، قال الحبيب: “أجريت شخصيًا عملية تجميل للأنف بسبب إصابتي بالتهاب وتشوه شكلي، وكان يسبب لي آلامًا كبيرة، لذلك قمت بإجراء عملية لتوسيع مجرى التنفس وتجميل الأنف”.
وأضاف: “إذا كانت العملية تعزز العلاج الطبي لحالة مرضية معينة، أو تكون نتيجة لإصابة، فلا يوجد ما يمنع من إجراءها إذا رأى الأطباء أنها ضرورية”.
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