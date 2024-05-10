ماغي بو غصن في غاية الأناقة وباللون الأخضر.. والفستان من توقيع لبناني

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الأنظار إليها، بإطلالة رائعة من تصميم اللبناني رامي قاضي، وحصد لوكها إعجاب المئات من محبيها.

وقد إرتدت ماغي بو غصن فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأخضر، من قماشة الساتان، بقصة مميزة عند الرقبة، ومحدد عند الخصر، مع تطريز باللون الفضي على شكل فراشة.

وتزينت ماغي بمجموعة مميزة من الأكسسوارات، أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً، وتركت ماغي شعرها الأملس منسدلاً، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بجمال ملامح وجهها.

وقد علقت ماغي على المنشور الذي وثقت من خلاله الإطلالة قائلة: "شكراً لمهرجان الهلال الذهبي في العراق على جائزة أفضل ممثلة عربية لعام ٢٠٢٤، كل الحب والامتنان".

وكانت تألقت ماغي في الموسم الرمضاني الماضي، في دور "يسار حرب" في مسلسل "ع أمل"، وأحدثت حمالة من التفاعل الواسع في صفوف الجمهور.

العمل بطولة ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود، ماريلين نعمان وآخرين، تأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز.

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