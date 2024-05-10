نداء مؤثر من والدة مصفف الشعر المتهم بقتل البلوغر العراقية الشهيرة

تناشد والدة مصفف الشعر المتهم بقتل البلوغر العراقية الشهيرة “أم فهد” بالإفراج عنه بعد اعتقاله، وتصرح بأنه بريء من التهم الموجهة إليه.

وفي نداء مؤثر، تساءلت والدة المتهم قائلة: “هل سمعتم بقاتل يتم اكتشافه واعتقاله في غضون 5 دقائق؟”، مشيرة إلى أن ابنها كان يقوم بتصفيف شعر البلوغر في لحظة وقوع الحادث، حيث نشر صورة على إنستغرام قبل ذلك بوقت قصير.

وأضافت أن شقيق أم فهد اعترف بأن ابنها المتوقف عنه يعتبر بريئًا من التهم الموجهة إليه. من جهته، أوضح شقيق المتهم أن أخاه خرج من صالون التجميل فور علمه بالحادث، وتم اعتقاله بسرعة فقط بسبب تشابه ملابسه (قميص أسود) مع ملابس الجاني. وأكد أن العائلة لا تعلم عن ابنها أي تفاصيل حتى الآن، وأشار إلى أنه تم نقله إلى عدة سجون.

وتستمر التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل، حيث تحتاج إلى توخي الحذر والعدالة للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤوليات.