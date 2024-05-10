مرتدية ملابس بيضاء..يسرا اللوزي ترافق جثمان والدتها بسيارتها لمسجد عمر مكرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

رافقت الفنانة يسرا اللوزي، جثمان والدتها داخل السيارة التي نقلتها من مستشفى الأنجلو بالزمالك إلى مسجد عمر مكرم لصلاة الجنازة عليها وتشييع جثمانها لمثواها الأخير.

وظهرت يسرا اللوزي بالجنازة وهي مرتدية ملابس بيضاء، وسط تواجد وحضور عدد من الفنانين بينهم دنيا سمير غانم وميرفت أمين.

وكان أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي، أعلن عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك"، وعلق: "سوسن راحت لمحمود".

يذكر أن، آخر أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل "صلة رحم" وعرض في موسم دراما رمضان 2024.

وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، سلوى محمد علي، صفاء جلال، بتول حداد، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

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