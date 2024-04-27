وظائف خالية بشركة جولدن فابريك لماكينات وقطع غيار النسيج الدائري لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة جولدن فابريك لماكينات وقطع غيار النسيج الدائري، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل بمقر الشركة بالقاهرة وبفروع الإسكندرية والمحلة الكبرى، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة جولدن فابريك

مطلوب مسئول مبيعات.

مطلوب سكرتارية تجارة انجليزي.

مطلوب عمال بوفية ونظافة.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة ويفضل خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية وعمولات وحوافز وبدلات وفرص للترقي، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على وظائف شركة جولدن فابريك لماكينات وقطع غيار النسيج الدائري، يرجى التسجيل عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة جولدن فابريك” ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: مقر الشركة 84 جوزيف تيتو بجوار قباني للأثاث الدور الرابع – القاهرة، وذلك من يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، وحتى الخميس 2 مايو 2024.