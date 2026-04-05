طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند 03:16، والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

في بحر عمان الموج مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:43، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 70 30

دبي 30 24 70 45

الشارقة 30 21 80 40

عجمان 27 23 75 50

أم القيوين 29 19 80 50

رأس الخيمة 30 20 85 40

الفجيرة 31 25 50 15

العـين 34 19 75 15

ليوا 33 19 70 15

الرويس 28 22 60 40

السلع 29 21 60 45

دلـمـا 25 22 60 50

طنب الكبرى / الصغرى 28 21 70 55

أبو موسى 27 21 70 55.