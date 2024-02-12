وجه مواطن تساؤل لوزارة الحج والعمرة على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” متسائلا عن موعد استثناء موعد لكي يحجز. من جانبها ردت الوزارة على المتابع قائلة : “الأولوية للتسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، ويستثنى من ذلك المحرم (سيتم لاحقا إصدار آلية استثناء المحرم لذا فضلا تابع مواقع وزارة الحج والعمرة الرسمية)”.

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن لوزارة الحج : متى سيتم استثناء محرم لكي يحجز؟.. والوزارة تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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