تكنولوجيا: ‏Wyze تطلق كاميرا الأمان اللاسلكية Wyze Cam v4 التي تضيف نطاقًا ديناميكيًا أوسع للتصوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Wyze كاميرا الأمان اللاسلكية Wyze Cam v4 كتكملة لكاميرا Wyze Cam v3 Pro لعام 2022.

وقد كانت الكاميرات الأمنية الخاصة بالشركة بديلاً شائعًا في أمريكا لكاميرات Ring الأكثر تكلفة نظرًا لانخفاض أسعارها، ويبلغ سعر الإصدار الرابع 35.98 دولارًا.

تشمل الاختلافات الملحوظة ما يلي:

تسجيلات فيديو ذات نطاق ديناميكي واسع

أثقل بنسبة 85% من Wyze Cam V3 Pro

دعم Wi-Fi 6

دعم بطاقات micro SD حتى 512 جيجابايت بدلاً من 256 جيجابايت

مكبر صوت أعلى بمقدار 99 ديسيبل وتحسين التقاط الميكروفون

إضافة صفارات الانذار

ويمكن لمستشعر Starlight CMOS تسجيل مقاطع فيديو ملونة ليلاً أو نهارًا، أو مقاطع فيديو بالأشعة تحت الحمراء بالأبيض والأسود في الليل.

تبلغ دقة الفيديو 2560 × 1440 مع نطاق ديناميكي واسع بمعدل 20 إطارًا في الثانية أثناء النهار أو 15 إطارًا في الثانية أثناء الليل.

وفي الإضاءة المنخفضة، تتم إضاءة الرؤية الليلية الملونة v5 بواسطة اثنين من مصابيح LED بقوة 72 لومن أو أربعة مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء بطول 850 نانومتر.

تلتقط العدسة مجال رؤية أفقيًا يبلغ 98.5 درجة ومجال رؤية رأسيًا يبلغ 53.1 درجة. يمكن استخدام الكاميرا في الهواء الطلق مع تصنيف IP65 لمقاومة الماء.

تحتوي كاميرا Wyze Cam v4 على تسجيل سحابي غير محدود واكتشاف الأشخاص/الأشياء بتقنية الذكاء الاصطناعي فقط من خلال الاشتراك، وإلا فإنها تحتوي على تسجيل مستمر على بطاقة SD صغيرة تصل سعتها إلى 512 جيجابايت مع اكتشاف الحركة الأساسي.

لا تدعم الكاميرا RTSP. وتتصل لاسلكيًا عبر Bluetooth 5.2 أو 2.4 جيجاهرتز Wi-Fi 6. كما تبلغ أبعاد الكاميرا 2 × 2 × 2 3/8 بوصة (51.4 × 51.4 × 61.0 ملم)، وتزن 0.49 رطل (222 جرامًا).

تتوافق Wyze Cam v4 مع مقبس Wyze Lamp، و Wyze Cam Window Mount، ومحول Wyze Cam Outdoor v1 وv2، وبطاقات Wyze microSD (حتى 512 جيجابايت).

ومع ذلك، فهي غير متوافقة مع Wyze Cam Floodlight v1، و Wyze Spotlight Kit، و Wyze Garage Door Controller، و Wyze Solar Panel.

المصدر