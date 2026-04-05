تكنولوجيا: نظرة أولى على مجموعة Rave Cave الجديدة من LEGO Fortnite بتصميم جريء ومفاجآت مميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهرت تسريبات جديدة أول نظرة على مجموعة LEGO Fortnite القادمة باسم 77082 The Rave Cave، لتمنح عشاق الألعاب لمحة مبكرة عن تصميمها قبل الإطلاق.

وتشير المعلومات إلى أن عدد القطع لم يتم تأكيده بعد، رغم تداول شائعات سابقة حول احتوائها على نحو 1,963 قطعة، إلا أن المؤكد أنها ستكون مجموعة كبيرة الحجم.

ويُتوقع أن تعيد المجموعة تجسيد موقع Rave Cave الشهير داخل اللعبة، مع تضمين الأفعوانية المعروفة باسم “Screwballer”، والتي تنطلق من داخل تمثال Cuddle Team Leader ذو اللون الوردي، والمثبت فوق قاعدة صخرية مغطاة بالثلوج، مع وجود مدخل للكهف في الجانب الأيمن.

كما تتضمن التصميمات عناصر إضافية مثل أشجار مشابهة لتلك الموجودة في مجموعات Hogwarts الحديثة، إلى جانب مركبات Ballers الكروية، والتي يُنتظر معرفة طريقة تصميمها وكيفية حركتها على المسار.

ومن ناحية الشخصيات، تظهر خمس مجسمات، من بينها شخصية يُرجح أن تكون Cuddle Cheerleader، مع احتمالية ظهور شخصية Fishstick أيضًا.

ومن المتوقع طرح المجموعة بسعر 199 دولارًا في 1 يونيو 2026.

