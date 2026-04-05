تكنولوجيا: شاشة إضافية مبتكرة لأجهزة MacBook Pro وAir بتصميم منزلق جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تظهر شاشة خارجية جديدة باسم SpectraSlideOut بتصميم مبتكر مخصص لأجهزة MacBook، حيث تقدم حلًا عمليًا لزيادة مساحة العرض دون الحاجة إلى حمل شاشة منفصلة.

وتأتي الفكرة على شكل هيكل إضافي يحيط بالحاسب المحمول، ليعمل كأنه جزء منه، مع آلية منزلقة تسمح بإخراج الشاشة عند الحاجة. وبهذا الشكل، يمكن إبقاؤها متصلة بالجهاز أثناء التنقل، ما يجعلها مناسبة للاستخدام السريع والعمل أثناء الحركة.

وعلى عكس الشاشات التقليدية التي تُثبت بجانب الحاسب أو تُحمل بشكل منفصل، توفر هذه الشاشة ثباتًا أكبر وتجربة أكثر تكاملًا. ومن المقرر طرحها بنسختين، إحداهما مصنوعة من البلاستيك ABS والأخرى من الألومنيوم.

وتدعم الشاشة عددًا محددًا من أجهزة MacBook، تشمل MacBook Pro بقياس 14 بوصة، وMacBook Air بمقاسات 13 و15 بوصة من أجيال M2 وM3، إلى جانب بعض الإصدارات الأقدم.

ومن المتوقع أن تزيد سماكة ووزن الجهاز عند تركيبها، لكنها في المقابل لا تحتاج إلى بطارية مستقلة، إذ تعتمد على طاقة الحاسب نفسه. ولم تكشف الشركة بعد عن المواصفات الكاملة أو السعر، على أن تنطلق حملة التمويل عبر Indiegogo في 28 أبريل.

