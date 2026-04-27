السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منظومة الصناعة والثروة المعدنية مشاركتها في المعرض الصناعي العالمي هانوفر ميسي «2026 HANNOVER MESSE»، الذي أُقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 20 حتى 24 أبريل 2026، حيث استعرضت أبرز الممكنات التي وفّرتها المملكة لتطوير القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع عدد من الشركات والجهات الدولية، بما يعزز الشراكات النوعية، ويدعم نقل المعرفة، ويحفّز الاستثمار، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية. وسلّط جناح المنظومة الضوءَ على مسيرة التحول الصناعي في المملكة ورؤيتها في تمكين التصنيع المتقدم وتسريع تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، وأبرز المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، والحوافز المقدّمة للمستثمرين، إضافةً إلى ما تزخر به من ثروات معدنية تُقدَّر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، بوصفها ركيزة أساسية للصناعات التحويلية وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن الحرجة وتقنيات الطاقة النظيفة. وعقدت الوزارة على هامش المعرض سلسلة من الاجتماعات مع شركات صناعية وتقنية عالمية، من بينها: Siemens، وFesto، ومعهد كارلسروه للتقنية (KIT)، وZIEHLABEGG، وFraunhofer، وSchneider Electric، وSEWEURODRIVE، وSchaeffler Technologies، وDeutsche Messe؛ لبحث فرص التعاون وتوسيع الشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في توطين التقنيات المتقدمة والحلول الصناعية المبتكرة، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع المتقدم. ورعت الوزارة توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مذكرة تفاهم بين شركة فينيكس كونتاكت السعودية وشركة أبو نيان للتجارة لتطوير كفاءة تصنيع اللوحات الكهربائية، واتفاقية بين فينيكس كونتاكت السعودية والشركة المتحدة للمحطات والقواطع الكهربائية لتطوير منتجات الشبكات الذكية ورفع كفاءة اللوحات، إضافةً إلى مذكرة تفاهم بين فينيكس كونتاكت السعودية وشركتي الفنار وأبو نيان للتجارة لاعتماد منتجات الشركة في اللوحات الكهربائية المصنّعة في مصانع الفنار.