شكرا لقرائتكم خبر بـ14 لغة عالمية.. الهاتف المجاني يجيب عن الاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، مكالمات ضيوف الرحمن عبر الهاتف المجاني المخصص للإجابة عن استفساراتهم الشرعية، وذلك ضمن برامج التوعية الإسلامية لموسم حج 1447هـ.

ويشارك في الإجابة عن استفسارات المتصلين عبر الهاتف المجاني (8002451000) عدد من دعاة الوزارة والمتعاونين، المؤهلين علميا والملمين بأحكام الحج ومناسكه وفق الكتاب والسنة، إلى جانب مترجمين يتحدثون بـ14 لغة عالمية؛ بما يسهم في تسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات.

ويعمل الهاتف المجاني على مدى الساعة طوال موسم الحج، مع تفعيل خدمة الرد الآلي لتيسير استقبال الاستفسارات والإجابة عنها، إضافة إلى إتاحة مشاركة الدعاة عن بعد في الرد على الأسئلة المتعلقة بأحكام الحج والمناسك، وعدد من المسائل الشرعية المرتبطة بالعبادات والمعاملات.