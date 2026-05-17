اليابان | اليابان تعزز دخلها من الصادرات مع زيادة المبيعات الخارجية

اقتصاد 17/05/2026

لم تعد المنتجات الغذائية اليابانية حكرًا على الأسواق المحلية، بل باتت تحجز لنفسها مكانًا متقدّمًا على موائد العالم. وفي مقدّمة هذه المنتجات، تبرز اللحوم الحمراء والشاي الأخضر والساكي والويسكي، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع الزراعية والحرجية والسمكية التي تشهد طلبًا متزايدًا.

زيادة الزوار تقود إلى التغيير

بلغت قيمة صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية وغيرها من المواد الغذائية 1.7 تريليون ين في عام 2025، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة والغابات والمصايد السمكية. ويعادل هذا الرقم أكثر من ضعف القيمة المسجلة قبل عشر سنوات، والتي بلغت 750 مليار ين في عام 2015.

وبحسب فئة المنتجات، حافظ المحار على مكانته كأكبر سلعة تصديرية، دون تغيير يُذكر خلال السنوات العشر الماضية. وكانت الصين، التي شكّلت السوق الرئيسية للمحار الياباني حتى عام 2022، قد فرضت حظرًا شاملًا على المأكولات البحرية اليابانية في أغسطس/ آب 2023، عقب تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية.

ورغم رفع الحظر في يونيو/ حزيران 2025 بفضل جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص، فإن تدهور العلاقات الثنائية أدى إلى إعادة فرضه في نوفمبر / تشرين الثاني من العام نفسه. ومع ذلك، يواصل المنتجون العمل على تنويع أسواقهم من خلال تطوير قنوات بيع جديدة في فيتنام ودول أخرى، ما ساعد المحار على الحفاظ على صدارته ضمن فئات الصادرات.

أما الفارق الجوهري مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عشرة أعوام، فيتمثل في الصعود اللافت لصادرات لحوم البقر، والشاي الأخضر، والساكي، والويسكي.

ففي عام 2025، بلغت صادرات لحوم البقر 73.1 مليار ين، أي ما يعادل 6.6 أضعاف مستواها في عام 2015، لترتقي من المرتبة الثالثة عشرة إلى الثانية. كما ارتفعت صادرات الشاي الأخضر (بما في ذلك الماتشا) بمقدار 7.1 أضعاف، متقدمةً من المرتبة الخامسة عشرة إلى الرابعة. وقد حظيت الماتشا على وجه الخصوص باهتمام واسع باعتبارها ”غذاءً فائقًا“ معززًا للصحة، مع تزايد استخدامها في مشروبات اللاتيه والحلويات ومنتجات أخرى.

وعلاوة على ذلك، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الساكي والويسكي معًا 95.0 مليار ين، متجاوزةً حتى صادرات الإسكالوب، وهو ما يعادل 3.9 أضعاف مستواها قبل عقد، حين بلغت 24.4 مليار ين. وشهد الساكي نموًا قويًا عقب إدراج تقنيات تخميره التقليدية ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، فضلًا عن توافقه المعروف مع المطبخ الياباني. كما حظي الويسكي الياباني بشعبية متزايدة في الأسواق الخارجية، لا سيما الأصناف الفاخرة.

وفي هذا السياق، تضاعف عدد الزوار الأجانب إلى اليابان بأكثر من مرتين خلال العقد المنتهي في عام 2025. ووفقًا لمسؤول في وزارة الزراعة والغابات والمصايد السمكية، فإن ”ارتفاع الوعي بالمطبخ الياباني وزيادة عدد المطاعم اليابانية في الخارج ساهما في تعزيز الطلب على المكونات القادمة من اليابان“.

كما أشار المسؤول إلى أن هذا الاتجاه تعزز بفضل تسجيل الـ ”واشوكو“ (المطبخ الياباني التقليدي) ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2013.

