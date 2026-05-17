محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أداء دورها المحوري في خدمة المسافرين والحجاج والمعتمرين، بوصفها إحدى أبرز محطات النقل المتكامل في المملكة، لما توفره من ربط مباشر بين النقل الجوي والسككي، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل ورفع كفاءة الوصول بين المدن الرئيسة، خاصة خلال موسمي الحج والعمرة. وترتبط المحطة مباشرة بصالة (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ما يتيح انتقالا سلسا للمسافرين بين الرحلات الجوية وقطار الحرمين السريع دون الحاجة إلى استخدام وسائل نقل إضافية، ضمن منظومة نقل متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة السفر وتعزيز انسيابية الحركة لضيوف الرحمن القادمين عبر المطار. ويعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع القطارات في العالم، إذ تصل سرعته التشغيلية إلى 300 كلم في الساعة، عبر مسار يبلغ طوله 453 كلم، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطات جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بما يجعله أحد أهم مشاريع النقل الحديثة في المنطقة. وتصنف محطة القطار بالمطار واحدة من أكبر محطات القطارات المرتبطة بالمطارات على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحتها نحو 105.3 آلاف م2، وصممت وجهزت بأحدث الأنظمة والتقنيات التشغيلية، بما يواكب الكثافة العالية للمسافرين ويعزز كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة داخل المحطة.

