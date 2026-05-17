متاجر رقمية في «حصاد المانجو» تعزز وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضرت المتاجر الرقمية المتخصصة في تسويق المانجو والفواكه الاستوائية بشكل لافت داخل فعاليات حصاد المانجو 2026 بواجهة محافظة صبيا، عارضة نماذج حديثة لتسويق المنتجات الزراعية، في مشهد يجسد التحول المتسارع في قنوات بيع المحاصيل الموسمية، وتنامي الاعتماد على الحلول الالكترونية للوصول إلى المستهلكين في مختلف مناطق المملكة.

وتستعرض المتاجر المشاركة آليات رقمية تتيح للمستهلكين استعراض أصناف المانجو والمنتجات الزراعية الطازجة، وإتمام الطلبات الكترونيا، إلى جانب خدمات التوصيل المبرد والنقل السريع، بما يسهم في إيصال المنتج الزراعي من المزرعة إلى المستهلك بجودة أعلى وفي وقت أقصر.

ويظهر حضور هذه المتاجر داخل الفعاليات تحولا في أساليب تسويق المنتجات الزراعية، عبر حلول تعتمد على التطبيقات والمنصات الرقمية بوصفها قناة مباشرة تربط المزارعين والأسواق، وتوسع فرص تسويق المنتجات المحلية خارج النطاق الجغرافي التقليدي، خصوصا مع تنامي الطلب على المنتجات الطازجة وسهولة الوصول إليها الكترونيا.

كما تقدم الجهات المشاركة نماذج متنوعة للحلول الرقمية المرتبطة بإدارة الطلبات، وخيارات الدفع، وتتبع الشحنات، بما يعزز تجربة المستهلك ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمنتج الزراعي، إلى جانب دعم المزارعين في الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء على مستوى المملكة. وتستفيد هذه المتاجر من خدمات النقل والتوصيل المبرد التي أصبحت عنصرا رئيسا في الحفاظ على جودة المانجو والفواكه الاستوائية خلال عمليات الشحن، مما أسهم في توسيع نطاق وصول المنتجات الزراعية المحلية إلى أسواق جديدة، ورفع قدرتها التنافسية.