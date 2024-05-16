علمت قناة الـ"LBCI"، أنّ "قاضي التّحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي ادّعى على جورج حنا ديب المعروف بـ"دكتور فود- Dr. food"، بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها، وقد حُدّدت جلسة لاستجوابه لدى القاضي الدغيدي يوم الإثنين المقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": القاضي الدغيدي ادعى على "دكتور فود" بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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