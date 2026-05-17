جمعية النباتات العطرية تستعرض منتجاتها في «حصاد المانجو»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جمعية الفل والنباتات العطرية بمنطقة جازان في فعاليات حصاد المانجو 2026، المقامة بواجهة محافظة صبيا؛ بهدف تعريف الزوار بالجمعية والخدمات التي تقدمها للمزارعين. وتتمثل مشاركة الجمعية في الفعاليات، التي تستمر لمدة 5 أيام، بركن تعريفي بخدمات الجمعية، من إنشاء الأسواق ومنافذ التوزيع والتسويق للفل والنباتات العطرية، والعمل على تطوير منتجات المزارعين عبر مشروعات تقطير الفل واستخراج زيت زهرة الفل والنباتات العطرية، إضافة إلى التعريف بالعزاقات اليدوية التي توفرها الجمعية ضمن مشروع المكينة الزراعية، إلى جانب توفير البذور والشتلات والأسمدة الزراعية.

