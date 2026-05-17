الجمعية التعاونية للمانجو بجازان تعزز التسويق المباشر عبر أكثر من 30 منفذا موسميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهم الجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية بجازان في الفعاليات السنوية لحصاد المانجو، عبر تنظيم عمليات التسويق المباشر، وتهيئة منافذ البيع الموسمية التي أسهمت في رفع كفاءة الوصول إلى المنتج المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق محاصيلهم خلال فترة الذروة.

وهيأت الجمعية منذ بدء موسم الحصاد أكثر من 30 منفذ بيع موسمي على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بين محافظتي صبيا وبيش، بالشراكة مع أمانة منطقة جازان ممثلة في بلديتي المحافظتين، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات البيع، وتوفير بيئة مناسبة للمزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة أمام المستهلكين. وتشهد هذه المنافذ حركة شرائية متنامية بالتزامن مع موسم الحصاد، في ظل الإقبال على شراء المانجو المحلية مباشرة من مواقع العرض، بما يسهم في تقليص حلقات الوساطة، ورفع كفاءة التسويق، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.

وتستعرض الجمعية جهودها في تنظيم السوق الزراعية ضمن فعاليات حصاد المانجو المقامة حاليا بواجهة محافظة صبيا، والتعريف بخططها الرامية إلى تطوير التسويق الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالفواكه الاستوائية، إلى جانب التعريف بالخدمات المقدمة للمزارعين في مجالات التسويق والتنسيق ورفع جودة المنتج.