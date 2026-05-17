«كدانة» تستكمل المرحلة الثانية من مشروع مستشفى الطوارئ بمشعر منى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير - الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع مستشفى الطوارئ بمشعر منى، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الجاهزية الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهدت المرحلة الثانية لموسم حج 1447هـ تطورا إنشائيا لافتا، تمثل في تنفيذ 3 أدوار وملحق حيوي بمساحة بناء إجمالية بلغت 18 ألف م2، إلى جانب تعزيز الترابط الميداني بربط المستشفى بمستشفى الطوارئ بمنى (1) عبر جسر مخصص؛ لضمان انسيابية الخدمات وتكاملها.

وأسهم المشروع في مضاعفة الطاقة السريرية للمستشفى لتصل إلى 400 سرير، استكمالا لما أنجز في المرحلة الأولى بمساحة بلغت 5300 م2، وبقدرة استيعابية وصلت إلى 200 سرير خلال موسم حج 1446هـ. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المنظومة الصحية على استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة بكفاءة وسرعة عالية، مع ضمان توفر الخدمات التخصصية بالقرب من مواقع تمركز الحجاج في مشعر منى، فيما تسعى «كدانة» من خلال هذا التطوير إلى رفع مستوى الأمان الصحي، ودعم تكامل الخدمات الطبية المقدمة داخل المشاعر المقدسة خلال أوقات الذروة.

ويأتي المشروع تجسيدا لالتزام «كدانة» بريادة استدامة إعمار المشاعر المقدسة، والارتقاء بجودة الحياة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، سعيا إلى توفير بيئة صحية آمنة تضمن سلامة الحجاج وتمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن مشروع مستشفى الطوارئ بمشعر منى يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، ويعكس حجم التكامل بين الجهات الحكومية وشركة كدانة للتنمية والتطوير، في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب مستهدفات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الرعاية الطبية خلال موسم الحج. وأشاد باستكمال المرحلة الثانية من المشروع، التي أسهمت في مضاعفة الطاقة السريرية للمستشفى ورفعها إلى 400 سرير، الأمر الذي يعزز جاهزية القطاع الصحي وقدرته على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية خلال أوقات الذروة، إلى جانب دعم سرعة الاستجابة، وتوفير الخدمات الطبية التخصصية بالقرب من مواقع وجود الحجاج في مشعر منى.