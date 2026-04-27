ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم عن مجموعة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية، ضمن مدوناته القضائية عبر البوابة الرقمية، تزامنا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار جهود ديوان المظالم لتوحيد وتركيز أعمال البحث والاطلاع، وتيسير الوصول لرواد المدونات القضائية، ضمن مشروع متكامل لتطوير المدونات القضائية وتخصيصها. وتضم مجموعة الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية أكثر من 300 حكم موزعة على خمسة مجلدات، صادرة من مختلف المحاكم الإدارية في دعاوى وموضوعات الملكية الفكرية، والمؤيدة من محاكم الاستئناف الإدارية، بما يجعل هذه المجلدات مصدرا معرفيا وتثقيفيا مهما لرواد المدونات القضائية في أنظمة حقوق الملكية الفكرية في المملكة وعلومها.

