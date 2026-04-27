نبات «الجعدة» يبرز ثراء التنوع النباتي في الحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسد النباتات الفطرية في منطقة الحدود الشمالية ثراء الغطاء النباتي الذي تحتضنه البيئات الصحراوية في المملكة، ويبرز نبات «الجعدة» (Teucrium polium) بوصفه أحد النباتات العشبية المعمرة التي تنمو طبيعيا في المناطق الجافة وشبه الصحراوية، بقدرة لافتة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، مما جعله من النباتات المنتشرة في عدد من المواقع الطبيعية بالمنطقة.

ويعرف نبات «الجعدة» بأنه شجيرة عشبية كثيرة التفرع، يتراوح ارتفاعها بين 30 و50 سم، وتتميز بسيقان دقيقة يغلب عليها اللون الأبيض، فيما تتسم أوراقه بصغر حجمها وملمسها المخملي ولونها الرمادي المائل إلى البياض، وقد تأخذ في بعض الأحيان شكلا قريبا من الإبري، مما يمنحه حضورا بصريا مميزا بين النباتات الصحراوية الأخرى. وتحمل «الجعدة» أزهارا أنبوبية صغيرة تميل إلى اللون الوردي الفاتح، كما يتميز النبات بمرارته الشديدة ورائحته العطرية النفاذة، وهو ما أكسبه أهمية لدى المهتمين بالنباتات الفطرية والبيئة الطبيعية، فضلا عن حضوره في الموروث الشعبي المرتبط بالنباتات البرية في شبه الجزيرة العربية.

وأكد عدد من المختصين في البيئة أن انتشار النباتات المحلية، ومنها «الجعدة»، يعكس سلامة الموائل الطبيعية في المنطقة، ويبرز أهمية المحافظة على الغطاء النباتي باعتباره عنصرا رئيسا في تعزيز التوازن البيئي، ودعم التنوع الأحيائي، والحد من مظاهر التصحر، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية في المملكة.