سيول الأمطار تنعش شعاب جنوب رفحاء وتحفز ازدهار الغطاء النباتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت السيول الجارية في عدد من الشعاب جنوب محافظة رفحاء، عقب هطول أمطار شهدتها مناطق السبعين والشيحيان والمعيزيلة، في إحياء التربة وتنشيط الغطاء النباتي، مشكلة مشاهد طبيعية لافتة تجمع بين تدفق المياه وازدهار النباتات البرية. وجرت المياه عبر مجاري الشعاب الرملية والصخرية، حاملة معها الرواسب، في مشهد يعكس أبرز سمات الموسم المطري في البيئات الصحراوية، ودورها في تعزيز رطوبة التربة وتغذيتها.

ورصدت (واس) بدايات إزهار النباتات البرية على ضفاف الشعاب، في مؤشر على تحسّن الظروف البيئية عقب الأمطار، ما يعزز التنوع النباتي ويهيئ مواقع جاذبة للمتنزهين وهواة الطبيعة.

وتسهم هذه الحالة المناخية في دعم استدامة الغطاء النباتي وزيادة فرص الرعي الطبيعي، إلى جانب تعزيز التوازن البيئي، في ظل موسم ربيعي تشهده المناطق الشمالية من المملكة.