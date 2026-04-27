شكرا لقرائتكم خبر نبات «العهين» يرسم لوحة طبيعية في القرية جنوب شرق عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسم نبات «العَهِين» لوحة طبيعية لافتة في منطقة القرية البرية جنوب شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهد يعكس ما تختزنه البيئات الصحراوية في المملكة من تنوع نباتي يضفي على المشهد الطبيعي جمالا متجددا مع تغير المواسم.

ويبرز نبات العهين بوصفه أحد النباتات البرية التي تنمو في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، إذ يتناغم في تكوينه وألوانه مع الرمال والتضاريس المحيطة، مشكلا حضورا بصريا يلفت أنظار المتنزهين والمهتمين بالحياة الفطرية. ويعكس انتشار النباتات الفطرية في منطقة الحدود الشمالية ما تتمتع به المنطقة من ثراء بيئي وتنوع طبيعي، يسهمان في تعزيز التوازن البيئي وإبراز المقومات الطبيعية التي تزخر بها المملكة، إلى جانب ما تمثله تلك النباتات من قيمة بيئية ضمن الموروث الطبيعي المحلي.