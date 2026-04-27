أشجار النيم في جازان.. ظلال تعزز الاستدامة وتدعم جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة جازان بتنوعها البيئي الذي يجمع بين السهول الساحلية والمرتفعات الجبلية والسواحل البحرية، ما أسهم في تكوين مشهد طبيعي متنوع، وعزز مكانتها بيئة زراعية واعدة تدعم مفاهيم الاستدامة، حيث برزت أشجار النيم بوصفها أحد الأنواع النباتية الملائمة للبيئة المحلية، التي أسهمت في دعم الغطاء النباتي وتعزيز المشهد الأخضر.

وتعد أشجار النيم عنصرا مهما في برامج التشجير بالمنطقة، نظرا لقدرتها على التكيف مع المناخ الحار ومحدودية الموارد المائية، ما أسهم في انتشارها في الطرق والمواقع الحضرية والحدائق العامة، إضافة إلى ما توفره من ظلال تسهم في تلطيف الأجواء وتحسين جودة البيئة الحضرية. وتتميز هذه الأشجار بكونها دائمة الخضرة وسريعة النمو، إذ يتراوح ارتفاعها بين 15 و25 م، وتكون تيجانا كثيفة، ما يجعلها خيارا مناسبا للتشجير في المدن والمرافق العامة.

وتزهر أشجار النيم مع نهاية مارس ومطلع أبريل، حيث تتفتح أزهارها البيضاء الصغيرة ذات الرائحة العطرية، متجمعة في عناقيد تضفي بعدا جماليا، فيما تتحول ثمارها من اللون الأخضر إلى الأصفر عند النضج، وتستخدم في استخراج زيوت متعددة الفوائد.

وتسهم أشجار النيم في تحسين جودة الهواء عبر امتصاص الملوثات، وتثبيت التربة والحد من الانجراف، ما يدعم جهود مكافحة التصحر ويعزز التوازن البيئي، وتساعد كثافة أوراقها في خفض درجات الحرارة في محيطها، بما يسهم في تحسين المناخ المحلي.

وفي الجانب الزراعي، تعد أشجار النيم مصدرا طبيعيا مهما في مكافحة الآفات بوسائل صديقة للبيئة، حيث تستخدم في إنتاج مبيدات حيوية تقلل الاعتماد على المواد الكيميائية، إلى جانب الاستفادة من زيوتها في تطبيقات زراعية وتجميلية، ما يعزز من قيمتها الاقتصادية.