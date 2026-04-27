شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من النسخة الأولى لأولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الحالي، ويهدف الأولمبياد إلى اختيار نخبة من طلبة التعليم العام لتمثيل المملكة في المنافسات العلمية الدولية.

ويخوض منافسات هذه المرحلة 9,945 طالبا وطالبة، موزعين على تخصصات الأولمبياد الستة، بواقع 2,690 طالبا وطالبة في الرياضيات، و1,950 في المعلوماتية، و1,355 في الأحياء، و1,341 في الفيزياء، و1,308 في العلوم، و1,301 في الكيمياء. وتشهد المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو» تنافس الطلبة لتمثيل فرق المناطق التعليمية، عبر برنامج متكامل يبدأ بتدريب حضوري في 16 إدارة تعليمية، بإشراف 528 معلما ومعلمة تم تأهيلهم مسبقا، وتختتم هذه المرحلة باختبار حضوري في إدارات التعليم.

ويعد أولمبياد «نسمو» أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، وتمر بمراحل متدرجة تبدأ من المدرسة، ثم على مستوى المدن والمحافظات، وصولا إلى مسابقة الفرق الوطنية لإدارات التعليم ونهائيات الأولمبياد في الرياض، بهدف اكتشاف الموهوبين وتمكينهم وتهيئتهم للمنافسة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

وسجلت المرحلة الأولى من الأولمبياد، التي انطلقت في فبراير الماضي، مشاركة 99,179 طالبا وطالبة من 8,356 مدرسة في 47 مدينة ومحافظة من مناطق المملكة كافة، تأهل منهم 19,489 طالبا وطالبة إلى المرحلة الثانية، و9,945 إلى المرحلة الثالثة.

ويهدف أولمبياد «نسمو» إلى توسيع دائرة اكتشاف الطلبة الموهوبين في التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد المستفيدين من البرامج النوعية، إلى جانب تنمية الميول العلمية، وتطوير أداء المعلمين، وإثراء المناهج بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة عالميا. ويجسد أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو» ثمرة التعاون بين «موهبة» ووزارة التعليم، إيمانا من الجهتين بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في علوم الأولمبيادات، وتعميق أثرها في الميدان التعليمي، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لرفع مستوى مشاركة طلبة المملكة في المحافل العلمية العالمية. وتعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» مؤسسة رائدة عالميا في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، إذ تعمل على تبني استراتيجية وطنية لاكتشاف الموهبة وتنميتها في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي وتعزيز ثقافة الابتكار.