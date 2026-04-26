أرباح سدافكو السعودية تتراجع إلى 82 مليون ريال بالربع الأول لارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند مستويات قياسية يوم الجمعة، حيث سجل كل من S&P 500 و ناسداك المركب قمماً تاريخية، مدعومين بتفاؤل المستثمرين بإمكانية استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وارتفع مؤشر السوق الأوسع بنسبة 0.8%، فيما صعد ناسداك، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.6%، كما سجلا أعلى مستوياتهما خلال التداولات. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 80 نقطة، أو 0.2%.

وأفادت تقارير، نقلاً عن مسؤول باكستاني، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد لمناقشة إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية.

تراجع النفط وسط مؤشرات دبلوماسية

تراجعت أسعار النفط عقب هذه التطورات، حيث تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 94 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام برنت العالمي فوق 105 دولارات.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، عقب اجتماع في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان لتعزيز قدرته على مواجهة حزب الله المدعوم من إيران.

الأسواق تتجاهل التصعيد النسبي

رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، التي تحولت إلى مواجهة بحرية بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، حيث قام الطرفان باحتجاز سفن تجارية، يرى بعض المستثمرين أن السوق بدأ يتجاوز تأثير هذه الأحداث.

وكان ترامب قد صرح بأنه أمر البحرية الأمريكية بـ"إطلاق النار وقتل أي قارب" يقوم بزرع ألغام في المضيق.

وقال روبرت كونزو، الرئيس التنفيذي لشركة The Wealth Alliance، إن السوق "يكاد يضع الصراع جانباً وينظر من خلاله"، رغم أن عناوين الأخبار القادمة من الشرق الأوسط لا تزال قادرة على تحريك الأسواق.

وأضاف أن مرونة السوق تعود إلى عدة عوامل، منها التوقعات بقصر أمد الصراع، والطبيعة المؤقتة لصدمات إمدادات النفط، إلى جانب بداية قوية لموسم الأرباح.

إنتل تقود الصعود

كان الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بأسهم إنتل، التي قفزت بنحو 23% بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات وول ستريت، إلى جانب تقديم توقعات متفائلة للربع الحالي.

كما عزز ذلك موجة الصعود في أسهم أشباه الموصلات، حيث سجل صندوق iShares Semiconductor ETF جلسته الإيجابية الثامنة عشرة على التوالي، منهياً الأسبوع بمكاسب بلغت 11%.

أداء أسبوعي متباين

رغم الارتفاعات، جاء الأداء الأسبوعي للمؤشرات الثلاثة الكبرى متبايناً:

أنهى S&P 500 الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.6%

سجل داو جونز تراجعاً بنسبة 0.4%

بينما يرتفع ناسداك بنحو 1.5% خلال الأسبوع



وتعكس هذه التحركات توازناً بين التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي والقلق المستمر من تطورات الصراع في الشرق الأوسط.