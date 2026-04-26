شاهد بالفيديو.. بشة يتحدث بشفافية ووضوح: (ضربة جزاء نهضة بركان جاءت بسبب “بلادة” وعدم تصرف من لاعب الهلال)

تحدث لاعب الهلال, السابق محمد أحمد بشير, الشهير بــ”بشة”, عن كواليس مباراة الهلال, ونهضة بركان, والتي غادر على إثرها ممثل السودان, دوري أبطال أفريقيا, من الدور نصف النهائي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد لاعب الهلال, السابق أن ناديه كان على حق في شكواه التي قدمها للكاف, في لاعب نهذة بركان, التي ثبت تعاطيه لمادة محظورة.
وعن كواليس اللقاء, هاجم بشة, لاعب الهلال, إيبولا, بسبب ارتكابه ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة خلال لقاء الذهاب بالمغرب.
وقال بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (ضربة الجزاء “بلاده” من اللاعب) ويقصد إيبولا, وتابع: (التصرف لم يكن سليم من اللاعب لأن لاعب الخصم كان في وضع بعيد عن الخطورة, فضلاً عن وجود عدد من زملائه داخل الصندوق).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
