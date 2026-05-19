الخلية الأمنية بكسلا تضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية

تمكنت الخلية الأمنية المشتركة بكسلا اليوم من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة منتهية الصلاحية داخل مخزن بالاحياء الطرفية بمدينة كسلا، وذلك اثر معلومات ورصد ومتابعة دقيقة وتحريات مكثفة.

وتحركت القوة الميدانية بإشراف مباشر من المقدم كباشي علي الله العوض رئيس الخلية الأمنية كسلا ومتابعة ميدانية من قبل الرائد محمد المبارك والرائد باكاش عبد الله باكاش. واسفرت عن ضبط (317) كرتونة دواء بأنواع مختلفة من حبوب وشراب ومسكنات.

وعلى اثر ذلك وقف الدكتور عمر سليمان عمر مدير الإدارة العامة للصيدلة والسموم والمجلس القومي للادوية والسموم على المضبوطات.

واكد دكتور عمر أن الأدوية غير مسجلة لدى مجلس الصيدلة والسموم، وتابع ان كمية كبيرة ضمن هذه الأدوية فاسدة منتهية الصلاحية تعتبر غير مأمونة العلاج.

واشاد بهذا النجاح الذي تحقق بجهود قيادة وأفراد الخلية الأمنية المشتركة ولاية كسلا.

وأكد المقدم الكباشي علي الله العوض رئيس الخلية الأمنية المشتركة كسلا ان مهمة الخلية تستدعي أن نبقى على هذا المستوى من الجاهزية والانضباط، لأن شعور المواطن بالأمان هو الهدف الأسمى، وان ما تم يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه تهديد أمن وصحة المواطن واقتصاد الوطن.

سونا