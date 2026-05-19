الفريق إبراهيم جابر يدعو لتعميم تجربة مركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام لكل ولايات السودان

وجه عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر بافتتاح فروع لمركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام في كل ولايات البلاد لتعميم ونشر ثقافة مناهضة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية عبر الفن كواحد من الأوعية التي تجمع السودانيين بمختلف توجهاتهم

مشيداً بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم مضيفا أنه لا خلافات بين السودانيين إلا لما ظل يردده من يجهلون بإرث وثقافة وحضارة السودان التي يجمع بينها السلام والتعايش والتواصل الاجتماعي

جاء ذلك خلال مخاطبته مساء اليوم بدار اتحاد المهن الموسيقية بامدرمان (اتحاد الفنانين) مهرجان محاربة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية الذي نظمه مركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الأستاذ الطيب سعد الدين والمدير التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار ومدير صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد محمد الحسن كلتوس وجمع مميز من الإعلاميين والفنانين والموسيقيين والشعراء والرياضيين.

واشتمل المهرجان على تأبين الفنانين الذين رحلوا خلال فترة الحرب وعلى رأسهم الموسيقار محمد الأمين والفنان محمد ميرغني والفنان سبت عثمان

وقدمت في المهرجان أعمال فنية غنائية تدعو لنبذ الفرقة والشتات وتؤكد على التلاحم الوطني في قالب شيق وجذاب تفاعل معه الجمهور الغفير الذي امتلأت به ساحة اتحاد المهن الموسيقية.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمرة اثني على فعاليات المهرجان والشراكة بين مركز الفضاء العالمي ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم في معالجة آثار الحرب ودعم عودة الموطنين وتطرق للجهود المبذولة لاستعادة الخدمات رغم التحديات.

الأمين العام لمركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام الأستاذ مختار دفع الله حيا دار الفنانين التي قامت بدور كبير في إثراء الوجدان الوطني وسكرتير سفر من الأعمال الغنائية الخالدة

نائب الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقيه اسماعيل عبدالقادر أشار لدعم الفنانيين والموسيقيين للقوات المسلحة مشاركاتهم في خندق واحد مع القوات المسلحه ودورهم في نبذ خطاب الكراهية وضاف أن الموسيقى هي التي تجمع كل الوان الطيف دون تمييز د

إعلام ولاية الخرطوم