إبراهيم بقال سراج: أبو لولو لم يُعتقل أصلاً وما جرى مجرد مسرحية

نفى الكادر الاعلامي المنشق عن مليشيا الدعم السريع إبراهيم بقال سراج صحة ادعاءات مليشيا الدعم السريع بشأن توقيف قائدها الميداني الفاتح عبد الله إدريس الشهير بـ“أبو لولو”، مؤكداً أن كل ما تم تقديمه للرأي العام في وقت سابق لم يكن سوى “مسرحيات” لامتصاص الضغط الإعلامي.

وقال بقال في تعليقه على تكذيب الدعم السريع لتقرير وكالة رويترز حول عودة “أبو لولو” للمعارك في كردفان:

«هو أصلاً لم يتم اعتقاله حتى يُطلق سراحه… كل التصوير الذي ظهر وقتها كان مسرحيات سمجة لتقليل الضغط الإعلامي. لو كان معتقلاً فعلاً، لماذا لم يُحاكم طوال أكثر من عام؟»

وأضاف:

«المليشيا ادعت أنها ستحاكمه، لكن الحقيقة أنه لم يكن معتقلاً منذ البداية».

تحقيق رويترز: “جزار الفاشر” عاد إلى خطوط النار

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تحقيقاً استقصائياً مثيراً نقلت فيه شهادات لمسؤولين بالمخابرات السودانية وقيادات داخل الدعم السريع، أكدوا فيها أنهم شاهدوا “أبو لولو” يقود معارك ميدانية في كردفان خلال مارس الماضي، رغم إعلان “تأسيس” التابعة للدعم السريع أنه رهن الاحتجاز.

وضابط تشادي تحدث للوكالة قال إن داخل المليشيا من يطالب بعودة أبو لولو للقتال “لرفع معنويات المقاتلين”.

“تأسيس” تنفي… والعقوبات الدولية ما زالت قائمة

في المقابل، نفت حكومة “تأسيس” صحة ظهور أبو لولو، مؤكدة أنه لا يزال محتجزاً وسيخضع لمحاكمة خاصة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات على أبو لولو بعد انتشار مقاطع مروعة نُسبت إليه خلال أحداث الفاشر، وهو ينفذ عمليات قتل بحق مدنيين، ما أثار إدانات واسعة.

