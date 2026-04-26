شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يسخر من منح النور قبة سيارة الرئيس: (أي زول جاي من المليشيا يمنحوه عربية والوقفوا مع الجيش يهمشوهم) ورانيا الخضر تعلق: (بحبو حب شديد)

سخر رئيس تحالف أحزاب شرق السودان، شيبة ضرار, من إهداء رئيس مجلس السيادة, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, سيارته المصفحة للقائد النور قبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن النور القبة, الذي انشق مؤخراً عن مليشيا الدعم السريع, وانضم للقوات المسلحة قد حصل على سيارة الرئيس, الأمر الذي أثار استياء الكثيرين.

وقال شيبة ضرار, في مقطع فيديو متداول: (ما ممكن زول جاي من الدعم السريع, يدوهو عربية مصفحة, والناس الوقفوا مع الجيش يهمشوهم).

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال المتابعين, فإن التعليق الأبزر جاء من الناشطة الشهيرة رانيا الخضر, والتي كتبت في تعليقها: (بحبو حب شديد).

