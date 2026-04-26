تضاؤل فرص انفراجة.. ترامب يُلغي زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان

القاهرة - كتب محمد نسيم - ألغى ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، مساء اليوم السبت، 25 أبريل 2026، زيارة ​كانت مقررة إلى باكستان ​لكل ​من المبعوثين جاريد ‌كوشنر ⁠وستيف ويتكوف لإجراء محادثات ​سلام ​مع ⁠إيران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ألغى الزيارة المزمعة لكل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عازيا ذلك إلى ما وصفه بالارتباك الشديد داخل القيادة الإيرانية.

وأضاف ترامب "أُهدر وقت طويل جدا في ​السفر، وهناك عمل كثير جدا! وإلى جانب ذلك، هناك اقتتال داخلي وارتباك هائل داخل 'قيادتهم'. لا أحد يعرف ​من المسؤول، بما في ذلك هم أنفسهم. ولدينا أيضا كل الأوراق، بينما لا يملكون شيئا! وإذا ⁠أرادوا التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال!!!".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر إسلام اباد في وقت ​سابق دون أي مؤشرات على تحقيق انفراجة في المحادثات مع رئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.

ووصف عراقجي في وقت ​لاحق زيارته لباكستان بأنها "مثمرة للغاية"، مضيفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "عرض موقف إيران بشأن إطار عمل قابل للتطبيق لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. ولا يزال يتعين علينا معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة حقا بشأن الجهود الدبلوماسية".

المصدر : رويترز