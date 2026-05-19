محدث: ترامب: أرجأت الهجوم على إيران بطلب سعودي قطري

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الإثنين 18 مايو 2026، أنه أرجأ هجوما على إيران، بناءً على طلب من قادة السعودية وقطر.

جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصّته للتواصل الاجتماعيّ، أشار من خلاله إلى "مفاوضات جدية" تُجرى مع طهران.

وقال ترامب في منشوره: "لقد طلب مني أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان مقررا غدا (الثلاثاء)، وذلك نظرا للمفاوضات الجادة الجارية حاليا".

وأضاف "هم (قادة دول الخليج) يرون، بصفتهم قادة وحلفاء عظماء، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول لدى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك لدى جميع دول الشرق الأوسط وخارجها".

وبحسب الرئيس الأميركيّ، فإن "هذا الاتفاق، يتضمن بشكل أساسي، عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية".

وأشار إلى أنه "انطلاقا من احترامي للقادة المذكورين، فقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دانيال كين، والقوات المسلحة الأميركية، بأننا لن نشن الهجوم المقرر على إيران غدا".

غير أنه أضاف مهدّدا: "بل وجهتهم أيضا بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وجاء إعلان ترامب، بعد ساعات قليلة، من تقارير صحافية من بينها ما نشره موقع "أكسيوس"، والتي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن المقترح الإيراني الجديد، لا يتضمن تغييرات جوهرية تتيح التوصل إلى اتفاق، وتتجه في الوقت نفسه إلى تصعيد ضغوطها على طهران، في ظل تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب والبرنامج النووي الإيراني.

ونقل تقرير الموقع عن مسؤول أميركي رفيع ومصدر مطلع ذلك، بعد أن قدمت إيران، عبر باكستان، نسخة محدثة من مقترحاتها لإنهاء الحرب، إلا أن البيت الأبيض يعتبر أن التعديلات "طفيفة وغير كافية" للاتفاق، مضيفا أن ترامب، يدفع باتجاه اتفاق ينهي الحرب، لكنه يدرس بالتوازي خيار استئناف الحرب، في ظل رفض طهران جزءًا كبيرًا من الشروط الأميركية وعدم استعدادها لتقديم "تنازلات حقيقية" بشأن برنامجها النووي.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الإثنين، عن مسؤول مطلع على التحركات الأميركية إن شن هجوم أميركي جديد على إيران "لم يعد مسألة إذا، بل مسألة متى"، على حد تعبيره، مضيفا أن الهجوم المرتقب "سيكون مختلفًا عن الجولات السابقة"، وقد يستهدف مواقع وأهدافًا "امتنع ترامب عن مهاجمتها حتى الآن".

كما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأنه جرى اتخاذ خطوات واستعدادات تحسبًا لاحتمال تنفيذ جولة عسكرية جديدة، يُرجّح أن تستمر عدة أيام وأن تكون "الأخيرة خلال الفترة القريبة"، بحسب الصحيفة.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن التقديرات في إسرائيل، ترجّح أن ترامب "يميل" إلى تنفيذ هجوم على إيران، لكنه "لم يحسم قراره النهائي بعد".

المصدر : عرب 48