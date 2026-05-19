البابطين السعودية تقرر توزيع 32 مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول من عام 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الثلاثاء، مع تعرض أسهم قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية لضغوط وتجدد المخاوف التضخمية، بعدما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وفقدت موجة صعود الأسهم زخمها منذ الجمعة الماضية عقب عمليات بيع واسعة في أسواق السندات العالمية، ما أثار مخاوف من اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية، في وقت أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% لكنها ظلت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنه أرجأ ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران الثلاثاء، مع استمرار المفاوضات.

في المقابل، واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعه، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير 2025 عند 4.663%.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في Swissquote Bank، إن الأسواق لا تزال تواجه بيئة اقتصادية كلية غير مواتية للأسهم، مشيرة إلى أن نتائج الشركات الإيجابية تم تسعيرها بالفعل، بينما عاد المستثمرون للتركيز على المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يضغط على أسهم التكنولوجيا التي قادت المكاسب سابقًا.

وبحلول الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 239.85 نقطة أو 0.48% إلى 49,446.27 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.59% إلى 7,359.55 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.83% إلى 25,872.86 نقطة.

قطاع المواد يقود الخسائر

تراجعت سبعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكان قطاع المواد الأكثر خسارة بانخفاض 2.3%.

كما شكلت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية أكبر ضغط على المؤشر القياسي، في حين استمرت عوائد السندات المرتفعة في التأثير سلبًا على أسهم النمو والتكنولوجيا، إذ تؤدي الفوائد المرتفعة عادة إلى تقليص جاذبية الشركات التي تعتمد تقييماتها على الأرباح المستقبلية.

ورغم ذلك، حدّت مكاسب أسهم البرمجيات من خسائر قطاع التكنولوجيا، مع استمرار الزخم الإيجابي لهذا القطاع خلال الجلسات الأخيرة.

وارتفعت أسهم Workday بنسبة 5.1%، بينما صعد سهم Atlassian بنسبة 3.3%، وزاد سهم Intuit بنسبة 4.1%.

كما ارتفعت أسهم Zscaler وServiceNow بنسبة 3.9% و5.8% على التوالي، ليرتفع مؤشر البرمجيات بنحو 1.8%، مواصلًا مكاسب قاربت 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

في المقابل، تراجع سهم Akamai Technologies بنسبة 3.9% بعد إعلان الشركة طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.6 مليار دولار.

الأنظار تتجه إلى الفيدرالي ونتائج إنفيديا

يترقب المستثمرون الأربعاء صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، بحثًا عن مؤشرات حول مدى دعم صناع السياسة للتحول نحو موقف نقدي محايد بدلًا من التوجه التيسيري.

وتشير بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعّر احتمالًا يتجاوز 40% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول يناير المقبل.

كما تترقب الأسواق نتائج شركة إنفيديا المقرر صدورها الأربعاء، باعتبارها اختبارًا رئيسيًا لمدى استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وقدرته على تبرير التقييمات المرتفعة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية.