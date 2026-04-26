محلية الخرطوم تستأنف عمليات نقل ودفن رفاة شهداء معركة الكرامة

استأنفت لجنة نقل رفاة معركة الكرامة بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي اليوم نبش ونقل رفاة الحرب بالميناء البري ومنطقة جبرة جنوب المحلية.

وأسفرت العمليات عن نقل 93 رفاة للمقابر الرئيسية بواقع نبش 87 قبرا بمنطقة جبرة مربع 18 وعدد 6 قبور داخل الميناء البري.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تفقده مواقع نبش رفاة معركة الكرامة اليوم بأن العمل يجئ وفق توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم حيث يندرج عمل اللجنة علي مستوي المحلية في إطار نقل وإعادة دفن رفاة معركة الكرامة بالتنسيق مع إدارة الطب العدلي من مواقع الدفن الاضطرارية التي لجأ إليها المواطنين بالأحياء السكنية والأسواق والمواقع العامة خلال الحرب الي مواقع الدفن بالمقابر المعتمدة.

مشيرا بأن عمليات نقل الرفاة تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فتح البلاغات وتنويه زوي المتوفين عن مواعيد إعادة النبش ونقل الرفاة بجانب دفن مجهولي الهوية بالمقابر.

لافتا إلى تواصل عمليات نقل الرفاة بجميع الوحدات الإدارية لحين اكتمال كافة العدد والمناطق المستهدفة قبل حلول فصل الخريف وفق الحصر الذي تم بواسطة اللجنة المختصة ولجان الخدمات بالأحياء.

مشيرا إلى اعطاء الأولوية في نقل الرفاة للمناطق السكنية والمدارس والميادين بجانب المساجد والأسواق والشوارع الرئيسة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم الانتقال لبقية المواقع الاخري، مناشدا لجان الخدمات بالأحياء والمواطنين بالأحياء السكنية المستهدفة بنقل الرفاة بإسناد اللجنة في عمليات النبش والتواجد مع فرق العمل ومدها بالبيانات اللازمة، مثمنا أداء لجنة نقل رفاة معركة الكرامة منذ تحرير الخرطوم لما قامت به َمن استجابة سريعة في نقل الجثامين والرفاة واكرام الموتى لمثواهم الاخير.

