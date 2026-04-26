تعبيرية بدأت اليوم امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة الاسكندرية بمشاركة 1890 تلميذا وتلميذة موزعين على مركزين مجهزين بكامل المتطلبات والاحتياجات التعليمية والصحية والبيئية المطلوبة.

وقرع نائب القنصل العام بالإنابة بقنصلية السودان بالاسكندرية السيد محمد المبارك حسن حمد الجرس ايذانا ببدء الامتحانات التي تتزامن مع امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية الجزيرة، مؤكدا ان هذه الامتحانات تنعقد في ظل بيئة آمنة ومنظمة وتأتي بعد اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات الادارية والفنية اللازمة والتي من شأنها ان تساعد التلاميذ والتلميذات الممتحنين على اداء الامتحانات بالصورة الجيدة وما يضمن سير هذه الامتحانات بالشكل المطلوب وكما هو مخطط له.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالاسكندرية بمشاركة 1890 تلميذا وتلميذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.