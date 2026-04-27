جامعة الملك عبدالعزيز تطلق فعاليتها السنوية »TechHub«

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أمس فعاليتها السنوية «TechHub»، التي تنظمها كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تحت شعار «تمكين المستقبل» لعام 2026، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، وتستمر الفعالية على مدى 4 أيام، تتخللها جلسات حوارية وورش عمل. وترتكز الفعالية، التي تعد واحدة من أبرز المنصات التي تجمع نخبة من العقول المبدعة والمبتكرة في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها، على الدور المحوري الذي تدعمه رؤية المملكة 2030، عبر تسليط الضوء على الابتكارات التقنية التي تعزز مكانة المملكة مركزا عالميا للتقنية والابتكار. وتسعى الجامعة، ممثلة في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، إلى تمكين الشباب السعودي ليكونوا جزءا فاعلا من مسيرة التحول الرقمي، ومساهمين رئيسيين في بناء اقتصاد المعرفة الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه. وتعد الفعالية فرصة لاستكشاف أحدث المشاريع التقنية، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مع القطاعين الخاص والمجتمعي، كما تهدف الجامعة من خلال «TechHub» إلى دعم وتمكين الأجيال القادمة ليكونوا روادا في عالم التقنية، وصناعا لمستقبل أكثر ازدهارا وإبداعا.

