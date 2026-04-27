جامعة أم القرى تنظم ورشتي عمل «الاستخدام المسؤول للصور والتصاميم» و«رواد الأعمال »AI

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى ورشة عمل متخصصة بعنوان «الاستخدام المسؤول للصور والتصاميم.. النزاهة العلمية»، تزامنا مع فعاليات أسبوع الابتكار السعودي 2026، المقام خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل 2026م، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالممارسات الأكاديمية السليمة، وترسيخ مبادئ النزاهة العلمية في البيئة التعليمية والبحثية. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الإدراك بأهمية الاستخدام الأخلاقي للمواد البصرية، بما يشمل الصور والتصاميم، والتعريف بالضوابط النظامية والمعايير المهنية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، وآليات توثيق المصادر بشكل دقيق يضمن سلامة المحتوى ويحفظ حقوق المبدعين. وتعد هذه الورشة امتدادا لدور جامعة أم القرى في دعم الحراك العلمي والمعرفي، وتعزيز بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والشفافية، بما يرسخ مكانتها بوصفها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في نشر الوعي العلمي وتطوير الممارسات المهنية. كما نظمت الجامعة ورشة عمل متخصصة بعنوان «رواد الأعمال AI»، وذلك تزامنا مع فعاليات أسبوع الابتكار السعودي 2026، المقام خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2026م، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التقنية، وتمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

