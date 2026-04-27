شكرا لقرائتكم خبر نبات المرخ.. مكون طبيعي في جازان يجمع بين القيمة البيئية والإرث الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد نبات المرخ أحد أبرز النباتات الصحراوية التي تنتشر في منطقة جازان، خاصة في السهول والمناطق الساحلية والأودية، ويشكل حضوره الطبيعي عنصرا بيئيا مهما، ارتبط في الوقت نفسه بالذاكرة التراثية واستخدامات الإنسان في بيئته المحلية؛ ليكون نموذجا حيا لقدرة النباتات على التكيف مع البيئات القاسية، وعنوانا للتنوع النباتي الذي تزخر به المنطقة.

ويتميز المرخ بقدرته العالية على التكيف مع الظروف المناخية القاسية؛ إذ ينمو في التربة الرملية الجافة، مستفيدا من جذوره العميقة التي تمتد في باطن الأرض بحثا عن مصادر المياه؛ مما يمكنه من الاستمرار في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية، ويعكس كفاءة الأنظمة النباتية في مواجهة شح الموارد، كما يسهم في استقرار التربة وحمايتها من الانجراف. ويأخذ النبات هيئة شجيرة صغيرة، لا يتجاوز ارتفاعها في الغالب مترين، بأغصان خضراء نحيلة متفرعة من قرب سطح الأرض، تكاد تخلو من الأوراق بعد مراحل نموها الأولى؛ فيما تزهر في فصل الربيع بأزهار صغيرة صفراء مائلة إلى الخضرة، تضفي حضورا بصريا مميزا في البيئات المفتوحة، وتكسب المكان طابعا طبيعيا يعكس بساطة المشهد الصحراوي وجماله. ويؤدي المرخ دورا بيئيا مهما، يتمثل في الإسهام في تثبيت التربة الرملية والحد من زحف الرمال، إلى جانب كونه مصدرا غذائيا للإبل في أوقات الجفاف؛ مما يعزز من قيمته ضمن المنظومة البيئية، ويجعل منه عنصرا داعما لاستدامة الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية والساحلية.

وارتبط النبات باستخدامات تقليدية متوارثة؛ إذ عرف منذ القدم باسم «نبات النار»، لسرعة اشتعال أغصانه عند احتكاكها، واستخدم في إشعال النار، فيما يستفاد من أغصانه في إعداد بعض الأكلات الشعبية، مثل: الحنيذ والمظبي، لما تضفيه من نكهة مميزة على اللحوم، في امتداد لعلاقة وثيقة بين الإنسان وموارد بيئته المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من أغصانه في صناعات تقليدية، مثل: الحبال، وبناء المساكن البسيطة.