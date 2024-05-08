مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة لـ«الاتحاد»: إجراءات احترازية لتعزيز السلامة بعد الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد د. أحمد الخزرجي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة، مواصلة مركز أبوظبي للصحة العامة المضي في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، بما يضمن صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في الإمارة، خاصة بعد الحالة الجوية التي شهدتها الدولة بشكل عام.

وقال د. أحمد الخزرجي لـ «الاتحاد»: «قمنا بوضع وتفعيل خطة متكاملة لرصد ومكافحة البعوض والذباب في المناطق السكنية على مستوى إمارة أبوظبي، وكذلك في المزارع والعزب، عقب الحالة الجوية الماضية، وتم خلال ذلك فحص ومعالجة أكثر من 101429 فتحة تصريف مياه أمطار، و38994 موقعاً محتملة الإصابة، و55571 لتجمعات مائية ووديان».

وأضاف: «تم تنفيذ زيارات تفقدية وخدمات معالجة لأكثر من 8202 مزرعة وعزبة وأكثر من 150 حديقة وأكثر من 2000 موقع قيد الإنشاء، وتم استخدام المكافحة الفراغية والبيولوجية والفيزيائية والمبيدات المخصصة بحسب طبيعة الآفات المنتشرة».

وأشار إلى أنه تم استخدام أكثر من 500 لتر و450 كيلوجراماً من المبيدات، فضلاً عن المصائد الذكية، حيث تم استخدام أكثر من 800 مصيدة لرصد الطور البالغ، بما يضمن مكافحة هذه الآفات وفق افضل الممارسات.

المياه الراكدة

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لإزالة أي مياه راكدة داخل المنزل لمنع تكاثر الآفات ونمو العفن، وعدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن وجود مياه راكدة في محيط منزلك، حيث يمكن أن تشكل خطراً على الصحة والسلامة لمجتمعك، من أجل بيئة أكثر صحة وسلامة للجميع.

التخلص من البعوض

ووجَّه مركز أبوظبي للصحة العامة نصائح متعلقة بكيفية التخلص من البعوض في المنزل، حيث أوضح أن المياه الراكدة تجذب البعوض بشدة، لذا يجب إزالتها وتنظيف المكان جيداً، ودعا إلى ضرورة تغيير مياه المسبح بشكل أسبوعي، وتغيير المياه المخصصة لأحواض الحيوانات والعصافير باستمرار، والتأكد من نظافة خزانات المياه وتغطيتها بشكل جيد.

إضافة إلى ذلك، التأكد من عدم وجود أي تسريب في الأنابيب، والحفاظ على فناء المنزل ومواقف السيارات والتخلص من أي مواد رطبة، منها إطارات السيارات القديمة، وأهمية الاستعانة بالخبراء عند الحاجة إلى رش المبيدات الحشرية.

لدغة البعوض

ووجَّه مركز أبوظبي للصحة العامة نصائح متعلقة بكيفية تجنب لدغة البعوض، منها الابتعاد عن الأماكن التي يوجد خلالها البعوض، غسل الجلد المصاب جيداً بالماء والصابون، وضع حزمة من الثلج في المكان المصاب لمدة 10 دقائق لتقليل الحكة واستخدام كريم مضاد للحساسية على الجلد المصاب للتقليل من الحكة.