حي حراء الثقافي يحتفي بجماليات العربية في ندوة «درر اللغة العربية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، ندوة أدبية بعنوان «درر اللغة العربية»، وذلك في مقهى حراء الأدبي، ضمن برامجه الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي اللغوي وإبراز مكانة اللغة العربية بوصفها وعاء للهوية ورافدا للمعرفة.

وشهدت الندوة حضورا لافتا من المهتمين باللغة العربية والأدب؛ إذ تناولت محاور متعددة استعرضت ثراء المفردات العربية، وجماليات الأساليب البلاغية، وأثر اللغة في تشكيل الوعي الثقافي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية المحافظة على سلامة اللغة في ظل التحديات المعاصرة.

وناقش المشاركون دور المؤسسات الثقافية في تنمية المهارات اللغوية لدى الأفراد، وتعزيز استخدام العربية الفصحى في مختلف مجالات الحياة، مؤكدين أن اللغة تمثل عنصرا أساسيا في بناء الهوية الوطنية وترسيخ القيم الثقافية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها حي حراء الثقافي، في إطار جهوده المستمرة لإثراء المشهد الثقافي في مكة المكرمة، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في دعم الحراك الأدبي والمعرفي.